Tiaret : Un charlatan quinquagénaire écroué à 5 ans de prison ferme

Un quinquagénaire a été condamné à 5 ans de prison, avec une amende de 100.00 dinars par le tribunal correctionnel de la wilaya de Tiaret, pour avoir pratiqué de la sorcellerie.

Dans un communiqué rendu public, les services de la Sûreté de la wilaya de Tiaret ont annoncé que les éléments de la huitième sécurité urbaine ont arrêté un homme âgé de 55 ans, pratiquant la sorcellerie au niveau de son lieu de résidence, située dans l’un des quartiers de la ville de Tiaret.

La perquisition du domicile du prévenu a permis de saisir un exemplaire du noble Coran, déchiré et souillé, des talismans, des tableaux et des livres utilisés à des fins de magie et de sorcellerie, ainsi qu’un assortiment de préparations et d’herbes dont se servait le mis en cause pour tromper ses victimes.

Le coupable présumé a été arrêté et traduit devant la justice, avant de comparaître immédiatement pour répondre aux motifs d’accusations de “pratique de magie et de sorcellerie”, ainsi que “profanation du Saint Coran”.

Rédaction d’Algérie360.