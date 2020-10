Sétif : Le suicide d’un agent trentenaire provoque l’émoi à Hammam Soukhna

Un trentenaire, agent professionnel au lycée Houari-Boumediène de Hammam-Soukhna, dans la wilaya de Sétif, a été retrouvé mort pendu sur son lieu de travail.

Selon des sources locales concordantes, le défunt A. Mohamed, né en 1986, a été retrouvé suspendu à une corde, sur son lieu de travail, au lycée Houari-Boumediène de la commune de Hammam-Soukhna, dans la wilaya de Sétif. L’homme, âgé de 34 ans se serait suicidé en se pendant dans les locaux du dépôt de la Direction de l’éducation de Sétif, situés dans le même lycée, et sa dépouille a été découverte par ses collègues.

Les premières informations relatées ont indiqué que la victime travaillait au dépôt de la Direction de l’éducation de Sétif depuis une dizaine d’années environ, et était très apprécié par ses collègues, toujours sous le choque par la triste nouvelle de la perte de leur collègue.

Toutefois, les secours appelés sur place n’ont pu que constater le décès de l’homme. À l’annonce de ce drame, le directeur de l’éducation de la wilaya de Sétif, accompagné de plusieurs cadres de sa direction, se sont déplacés sur les lieux, et une enquête a été ouverte par le procureur de la République et confiée à la Sûreté de daïra de Hammam-Sokhna afin de déterminer les circonstances et les raisons de ce malheureux incident.

Rédaction d’Algérie360.