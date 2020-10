Saïd Sadi condamne la levée de l’immunité de Belabbas en évoquant le cas de Naima Salhi

L’ancien leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) Saïd Sadi a réagi ce mercredi, à la levée de l’immunité parlementaire de l’actuel président et député du parti Mohcine Belabbas.

Dans un poste publié sur sa page Facebook, Saïd Sadi s’est interrogé, en commentant la levée de l’immunité parlementaire de Mohcine Belabbas : « on peut se demander combien de députés de l’actuelle assemblée mériteraient la même décision.

Sur ce point, l’ancien leader du RCD a cité l’exemple de « Naima Salhi qui a proféré des ignominies racistes et des trabendistes de tout acabit siègent toujours à L’APN ».

Ensuite, il affirme qu’il ne connait pas « l’intimité du dossier », mais « la sélectivité de ces levées d’immunités parlementaires interroge et doit être condamnée sans réserve », a-t-il estimé. Et d’ajouter : « ce n’est un secret pour personne que les orientations et autres alliances contractées par le RCD actuel heurtent ma conscience et mes convictions. Cependant, tant que les positions s’affichent dans un cadre pacifique, elles doivent être défendues par principe ».

Saïd Sadi estime enfin que « pour un démocrate conséquent, la solidarité face à l’arbitraire ne doit pas être otage de marchandage ; même si ceux qui considèrent qu’elle leur est due quand ils sont en difficulté s’exonèrent de la réciprocité qu’elle implique lorsque ce sont d’autres qui sont victimes de l’abus ».

Pour rappel, les députés de l’Assemblée populaire nationale APN ont voté hier mardi sur la levée de l’immunité parlementaire du député, Mohcine Balabbas, président et député du RCD, lors d’une session plénière tenue à huis clos. 242 députés ont voté « oui ».

Merzouk.A