Rentrée scolaire : Djerrad donne le coup d’envoi officiel depuis Batna

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a donné, ce mercredi matin, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2020/2021 depuis l’école primaire Abderrahmane Lakhdari dans la wilaya de Batna.

Plus exactement, 5.289.666 élèves inscrits dans le cycle primaire rejoindront, ce mercredi, les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national, et seront accueillis par quelque 19.000 établissements scolaires dans des conditions sanitaires exceptionnelles, en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministère de l’Éducation avait élaboré un plan exceptionnel, selon lequel les écoles primaires travaillant avec un système à vacation unique devront opter pour la double vacation (Matinée et après-midi), sans alternance et adopter le découpage pédagogique, de manière à répartir chaque groupe en deux sous-groupes, avec maintien du même emploi du temps pour l’enseignant (arabe, français et tamazight).

Il s’agit également d’adopter le travail par alternance entre les deux groupes tous les deux jours pour une semaine de 5 jours. De même qu’il est prévu une réduction proportionnelle du volume horaire pour chaque matière, tout en se focalisant sur les apprentissages fondamentaux.

Pour ce qui est des deux cycles moyen et secondaire, la rentrée officielle est prévue pour 4 novembre prochain. Concernant les classes de préscolaire, le ministère de l’Éducation a annoncé hier mardi que la rentrée est prévue pour le 15 novembre prochain.

Rédaction d’Algerie360