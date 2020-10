Oum El Bouaghi : Trois jeunes cambrioleurs interpellés et arrêtés à Aïn Beïda

Trois individus, impliqués dans des affaires de cambriolage, ont été arrêtés par les éléments de la 3e Sûreté urbaine de Aïn-Beïda, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Dans un communiqué émanant de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi, les éléments de la 3e Sûreté urbaine de Aïn-Beïda, agissant dans le cadre de la lutte contre les différents crimes et délits, ont interpellé et arrêté trois jeunes individus, tous impliqués dans des affaires de cambriolages de domicile.

Les trois cambrioleurs, âgés de 20 à 32 ans, ont été l’objet de plusieurs plaintes déposées par des citoyens dont les domiciles ont été cambriolés par les trois présumés coupables. Suite aux multiples plaintes, les policiers ont ouvert une enquête, dont les investigations se sont soldées par l’identification et l’arrestation des 3 jeunes.

Les enquêteurs ont procédé à la fouille des domiciles des trois individus. Une perquisition qui s’est soldée par la saisie de certains équipements volés, à savoir : des téléviseurs, des récepteurs électroniques…, ainsi que des armes blanches prohibées telles que 2 sabres de fabrication artisanale et une hache.

Les trois mis en cause ont été reconnus coupables de vol de domiciles par effraction, escalade et vol d’objets. Les coupables ont été déférés devant le procureur de la République au motif de vol par effraction et détention d’armes blanches prohibées.

Rédaction d’Algérie360.