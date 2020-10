L’Islam au centre d’une nouvelle polémique entre Erdogan et Macron

Le président Turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé lors d’un discours en visioconférence réalisée par l’Organisation de la coopération islamique hier 20 octobre, la volonté du Président Français Emmanuel Macron de construire un «islam des Lumières» en France.

En effert, le président Turc estime que ces initiatives visent à «régler des comptes avec l’islam et les musulmans», en déclarant :«Ceux qui sont perturbés par la montée de l’islam attaquent notre religion à travers les crises qu’ils provoquent. La rhétorique anti-islam et anti-musulmane est l’outil le plus utile pour les politiciens occidentaux pour dissimuler leurs échecs ».

Selon Erdogan, toutes ces dispositions visaient à créer un » profil lâche, peu rassurant et timide pour les musulmans ainsi qu’un système anti-islamique dans lequel les rituels religieux ne peuvent être pratiqués qu’à domicile et où l’utilisation des symboles religieux est interdite », affirmant toutefois que l’enjeu de cette initiative est simplement de «régler des comptes avec l’islam et les musulmans ».

Pour rappel, le vendredi 02 octobre dernier, le président français Emmanuel Macron, a exprimé l’idée de créer, avec le Conseil français du culte musulman (CFCM), une organisation qui permettra de construire un « islam des Lumières » en France.

Ch.LAIB