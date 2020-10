Cour d’Alger : Le procès en appel de Tahkout de nouveau reporté

La Cour d’Alger a ajourné aujourd’hui mercredi 21 octobre, le procès en appel de Mahieddine Tahkout au 21 octobre 2020.

L’audience de Tahkout a été reportée au 28 novembre, suite à une demande du collectif de défense de l’accusé afin de permettre aux nouveaux avocats d’obtenir l’accès au dossier et recueillir plus d’informations et de détails..

Mahieddine Tahkout a été condamné en première instance à une peine de 16 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 8 000 000 Da, pour des chefs d’inculpation liés à la corruption, au blanchiment d’argent et à l’obtention d’indus privilèges.

D’anciens cadres et ministres, dont les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont également poursuivis dans la même affaire.

Rédaction d’Algérie360