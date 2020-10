Des élèves réclament des bavettes ajustées à leur âge (Vidéo)

Plus de 5 millions d’élèves inscrits dans le cycle primaire ont rejoint, aujourd’hui mercredi, les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national, dans un contexte particulier en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus sur le sol Algérien.

Dans la wilaya de Saïda, la reprise était beaucoup plus particulière, en effet, des élèves d’un primaire de la wilaya ont eu droit à des bavettes de protections non conformes et non ajustées à leurs visages et leur âge, ce qui augmente le risque d’une éventuelle propagation rapide de la pandémie Covid-19, au sein de ce primaire qui se situe dans une zone d’ombre.

Une séquence vidéo publiée par le journal arabophone El Bilad, montrant l’état et les préoccupations de ces élèves, qui dénoncent, et qui demandent aux autorités locales notamment le wali de Saida, de mettre a leurs dispositions des masques de protections conformes et ajustées, afin d’appliquer rigoureusement le protocole sanitaire adopté par le comité scientifique du ministère de la Santé, et d’assurer une rentrée dans un climat serein et paisible

De leur côté, les parents d’élèves de cet établissement ont appelé les autorités concernées à vite réagir, éliminer les insuffisances et les failles et mettre terme a ce problème qui menace la vie de leurs enfants et qui met en danger la santé des élèves, enseignants, et le personnel de l’administration.



Ch.LAIB