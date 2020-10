Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 21 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 252 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 55081 , celui des décès à 1881, alors que le total des patients guéris passe à 38482.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 21 octobre :

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a indiqué, ce mercredi 21 octobre, que « l’université doit être pionnière dans les nouvelles technologies, la numérisation, l’intelligence artificielle et l’économie de la connaissance ». … lire la suite

Le Directeur Général des douanes, Noureddine Khaldi, a apporté, ce mercredi, des explications concernant les nouvelles mesures douanières que prévoit le Projet de loi de finances (PLF) 2021. … lire la suite

Le Moudjahid et figure du Hirak, Lakhdar Bouregaa (87 ans), a été atteint du coronavirus (Covid-19). … lire la suite

La France a enregistré, ce mercredi 21 octobre, un record de contaminations au coronavirus (Covid-19) enregistrées en 24 heures. … lire la suite

Le Wali d’Oran est sous le feu des critiques après un échange avec une enseignante de primaire ayant provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est exprimé, ce mercredi 21 octobre, sur la situation épidémiologique relative au coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Plus de 5 millions d’élèves inscrits dans le cycle primaire ont rejoint, aujourd’hui mercredi, les bancs de l’école à travers l’ensemble du territoire national, dans un contexte particulier en raison de la propagation de la pandémie du Coronavirus sur le sol Algérien. … lire la suite

Trois individus, impliqués dans des affaires de cambriolage, ont été arrêtés par les éléments de la 3e Sûreté urbaine de Aïn-Beïda, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. … lire la suite

Lors d’une visite qu’il a effectuée dans l’École Benzerdjeb, le wali d’Oran a eu une rection assez « curieuse » devant les propos d’une enseignante. … lire la suite

Un quinquagénaire a été condamné à 5 ans de prison, avec une amende de 100.00 dinars par le tribunal correctionnel de la wilaya de Tiaret, pour avoir pratiqué de la sorcellerie. … lire la suite

L’ancien leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) Saïd Sadi a réagi ce mercredi, à la levée de l’immunité parlementaire de l’actuel président et député du parti Mohcine Belabbas. … lire la suite

Une tentative d’émigration clandestine devant avoir lieu au départ des côtes Ouest, a été déjouée par les éléments des services de sécurité de la Wilaya de Tlemcen. … lire la suite

La Cour d’Alger a ajourné aujourd’hui mercredi 21 octobre, le procès en appel de Mahieddine Tahkout au 21 octobre 2020. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a réitéré, ce mercredi depuis la wilaya de Batna, où il a donné le coup d’envoi de la rentrée scolaire, que le gouvernement œuvre à généraliser l’utilisation des tablettes électroniques dans les écoles. … lire la suite

Dix jeunes Algériens diplômés ont obtenu une bourse d’étude, octroyée par le gouvernement britannique afin de poursuivre leurs études dans une université au Royaume-Uni. … lire la suite

Un trentenaire, agent professionnel au lycée Houari-Boumediène de Hammam-Soukhna, dans la wilaya de Sétif, a été retrouvé mort pendu sur son lieu de travail. … lire la suite

Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed a rendu, aujourd’hui mercredi 21 octobre, son verdict dans le procès des manifestants arrêtés le 5 octobre dernier à Alger. … lire la suite

Dans une lettre adressée au ministère de la Justice, l’Union nationale des Ordres des avocats a rejeté le point concernant la suppression des jurés populaires, inclus dans la réforme du tribunal criminel proposé par la tutelle. … lire la suite

Les tarifs du poulet Algérie ont connu une hausse conséquente ces dernières semaines. Alors que le prix du kilo variait entre 280 et 250 DA, il a atteint 380 DA le kilo, ce qui a suscité la colère et a provoqué le mécontentement de bon nombre de consommateurs de la viande blanche en Algérie. … lire la suite

Deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes ont été démantelés et neutralisés, dans la wilaya de Chlef, et plus de 1.000 comprimés ont été saisis. … lire la suite

La chambre pénale près la Cour d’Alger a rendu ce mercredi 20 octobre, son verdict dans le procès en appel du patron du groupe Sovac Mourad Oulmi, impliquant plusieurs anciens ministres et hauts responsables. … lire la suite

Le programme de dessertes prévu par la compagnie aérienne Transavia, comportant des vols vers l’Algérie a été suspendu jusqu’à l’année prochaine. … lire la suite

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé lors d’un discours en visioconférence réalisé par l’Organisation de la coopération islamique hier 20 octobre, la volonté du président français Emmanuel Macron de construire un «islam des Lumières» en France. … lire la suite

Le taux de change de la monnaie européenne face au dinar algérien dans le marché parallèle a atteint son plus haut niveau cette année, malgré le maintien de la fermeture des frontières. … lire la suite

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi dans une circulaire sur « les inscriptions en classes de préscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 », que la date de la rentrée des classes était fixée au 15 novembre prochain. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a donné, ce mercredi matin, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2020/2021 depuis l’école primaire Abderrahmane Lakhdari dans la wilaya de Batna. … lire la suite