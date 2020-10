Classes préscolaire : La date de la rentrée fixée

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi dans une circulaire sur « les inscriptions en classes de préscolaire pour l’année scolaire 2020/2021 », que la date de la rentrée des classes était fixée au 15 novembre prochain.

La rentrée des classes du préscolaire est fixée au 15 novembre 2020, indique la circulaire qui rappelle l’impératif, comme c’est le cas pour les autres niveaux d’enseignement, « de respecter les mesures du protocole sanitaire adopté au titre de la rentrée des classes 2020/2021 ».

L’ouverture des classes du préscolaire se fait selon « la disponibilité des locaux et des éducateurs », indique la circulaire du ministère de l’éducation, précisant que « la création de ce types de classe ne doit en aucun cas faire l’objet d’une demande de poste budgétaire supplémentaire ou motiver le changement du fonctionnement de l’école primaire vers une double vacation ».

Dans le volet organisation de la scolarisation, la tutelle a limité le nombre des élèves à 20 enfants par groupe au maximum, et a préconisé le découpage du groupe en deux sous-groupes, en cas de nombre important, en optant pour l’alternance tous les deux jours ».

Pour l’encadrement des classes du préscolaire, la circulaire privilégie les professeurs d’enseignement primaire ayant tendance et une entière disponibilité à travailler avec les enfants en cet âge sensible, ceux pouvant supporter l’activité et le dynamisme des petits et maitriser les techniques d’animation en classe préscolaire et ceux ayant bénéficié de formation dans l’éducation préscolaire ».

Selon la même source, il est permis aux enfants de bénéficier du dépistage et du suivi sanitaire offerts par les services de santé scolaire en début d’année, afin de déceler toute forme d’handicap sensoriel, moteur ou mental et de procéder au traitement précocement.