Chlef : Deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de psychotropes neutralisés

Deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes ont été démantelés et neutralisés, dans la wilaya de Chlef, et plus de 1.000 comprimés ont été saisis.

Dans un communiqué rendu public, la cellule de communication de la brigade de recherches et d’intervention (BRI) relevant de la Sûreté de wilaya de Chlef a indiqué la mise hors d’état de nuire de deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de comprimés psychotropes, avec la saisie de 1.030 comprimés lors de l’interpellation.

« Deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de psychotropes ont été démantelés et cinq individus ont été interpellés, par les éléments de la BRI, qui ont également saisi un total de 1.030 comprimés psychotropes », a indiqué le communiqué en question.

Suite à l’exploitation d’informations faisant état d’individus commercialisant des psychotropes dans les quartiers de la ville de Chlef, les éléments de la BRI ont mené cette opération, effectuée dans le cadre de la lutte contre le criminalité, notamment le trafic de drogue.

La neutralisation du premier réseau, composé de trois personnes âgées entre 25 et 40 ans, a permis la saisie de 470 comprimés psychotropes, retrouvés en possessions des membres de la bande criminelle. Le second réseau, formée de deux individus âgés de 25 et 35 ans, a donné lieu à la saisi de 560 comprimés retrouvés en leur possession, en plus d’une somme d’argent issue de la vente de ces drogues.

Par ailleurs, deux véhicules utilisés dans le transport et la vente de ces psychotropes ont également été saisis. Une procédure judiciaire a, en outre, été entreprise à l’encontre des 5 coupables présumés, suite à leur comparution devant la justice pour le grief de « possession et trafic de psychotropes dans le cadre d’un groupe organisé », a stipulé la même source.

Rédaction d’Algérie360.