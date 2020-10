Ambassade de Grande-Bretagne en Algérie : Des bourses disponibles pour les jeunes diplômés Algériens

Dix jeunes Algériens diplômés ont obtenu une bourse d’étude, octroyée par le gouvernement britannique afin de poursuivre leurs études dans une université au Royaume-Uni.

Un communiqué rendu public hier, mardi 20 octobre, par l’ambassade de Grande-Bretagne en Algérie a fait état de la sélection de dix jeunes diplômés Algériens, auxquels une bourse a été conférée par le gouvernement britannique pour étudier dans une université du Royaume-Uni. L’ambassade a cependant notifié que les inscriptions étaient toujours ouvertes.

Par ailleurs, les dix diplômés sélectionnés ont reçu, cette année, la bourse « Chevening » du gouvernement britannique, qui leur permettra de poursuivre des études de Maîtrise pendant une année au Royaume-Uni. « Tous les frais sont pris en charge par le gouvernement britannique, y compris billet aller-retour, hébergement, frais de cours et allocation mensuelle », a précisé le communiqué de l’ambassade.

« Le programme Chevening rassemble de jeunes leaders et influenceurs de plus de 160 pays et territoires, créant des réseaux, des amitiés et des souvenirs. Le réseau d’anciens élèves de Chevening, qui compte plus de 50 000 personnes, comprend 18 chefs d’État ou de gouvernement actuels ou anciens. Chevening Alumni excelle également dans divers domaines en dehors de la politique », a affirmé l’ambassade britannique pour toute explication et précision concernant ce programme en question.

Toutefois, l’ambassade a tenu à rappeler que les inscriptions pour la session de l’année prochaine, possibles dans tous les domaines d’études et dans toutes les universités du Royaume-Uni, prendraient fin le 3 novembre prochain. Ces dernières sont ouvertes aux détenteurs d’un diplôme universitaire (licence ou équivalent), ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle.

L’ambassade a également précisés que le volontariat, les stages, ainsi que les emplois à mi-temps étaient pris en compte dans le processus de calcul de l’expérience professionnelle.

Redaction d’Algérie360.