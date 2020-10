Tipaza : Report du premier procès de Abdelkader Zoukh

Le tribunal de Tipaza a décidé, aujourd’hui mardi 20 octobre, le report du procès de l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh et l’ancien patron de la Police DGSN, Abdelghani Hamel au 3 novembre prochain.

Le report du procès a été demandé par la défense de l’ex-wali d’Alger poursuivi pour « dilapidation de deniers publics » et «abus de fonction », «trafic d’influence » et «octroi d’indus avantages » à l’ex-DGSN Abdelghani Hamel et des membres de sa famille.

Poursuivi dans plusieurs affaires, l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, passera à la barre le 27 novembre prochain dans deux autres affaires.

Ch.laib