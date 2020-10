France : Deux femmes poignardées au pied de la Tour Eiffel à Paris

Deux femmes ont été poignardées dimanche dernier devant la Tour Eiffel, à Paris, par deux femmes aux environs de 20h.

Selon plusieurs médias français, et de nombreux témoignages relayés sur les réseaux sociaux, les deux victimes se promenaient en famille dans la soirée lorsque deux femmes les ont agressées au couteau aux environs de 20h, le dimanche 18 octobre dernier. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, a confirmé l’attaque et montre deux femmes « paniquées sur le Champ de Mars », a indiqué le site Actu.fr.

Par ailleurs, des internautes ont avancé que l’une des deux victimes était voilée, et en vue des récents événements qui se sont déroulés en France, notamment l’assassinat du professeur pour avoir montré des caricatures dégradantes du Prophète, l’agression a très vite été associée à la religion musulmane et à un acte islamophobe. Une hypothèse réfutée par la préfecture de police, qui a affirmé que l’attaque était survenue suite à un différend lié à des chiens qui n’étaient pas tenus en laisse non loin des enfants des victimes.

Toutefois, un communiqué des forces de l’ordre a fait état d’une plainte déposée lundi 19 octobre, qui a donné suite à une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes exactes de cet incident. Le pronostic vital des deux victimes n’est pas engagé, a-t-on détaillé dans Libération.

« La police est rapidement intervenue et a interpellé une des deux suspectes, l’autre est en fuite ». A rapporté un témoin. Des dires qui ont été confirmés par la préfecture de police « les enquêteurs mettent tout en œuvre afin d’interpeller l’un des auteurs présumés de cette agression ».

