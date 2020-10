Louisa Hanoune : « Les Émirats ont fait pression concernant l’emblème amazigh »

Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs PT a dénoncé, lundi dernier, les agissements des Émirats arabes unis en Algérie.

Comme rapporté par notre confrère Liberté, lors de son discours, à l’issus des travaux du Comité central du parti, la SG du PT, Louisa Hanoune, a indiqué que « les Émirats arabes unis ont déjà fait pression sur l’Algérie l’année passée », notamment « concernant l’emblème amazigh ».

« Pourquoi allons-nous nous asseoir avec ceux qui normalisent avec les sionistes (…) Et les Émirats ne vont pas faire pression sur nous ? Ils ont déjà fait pression l’année passée, ils ont fait pression, sans aucun doute, concernant l’emblème amazigh, ils se sont ingérés dans nos affaires plusieurs fois », a-t-elle affirmé.

Ainsi, Mme. Hanoune a dénoncé la normalisation des relations avec l’État hébreu, et a refusé que « l’Algérie s’assoie avec ceux qui rivalisent pour normaliser avec Israël« .

Dans ce même contexte, la SG du Parti des Travailleurs a estimé que « ceux qui ont autorisé les entreprises émiraties doivent être en prison ».

« On dit qu’on est contre la normalisation et on s’assoit avec ceux qui normalisent et viennent faire pression ici chez nous, à la maison », a-t-elle dénoncé.

« Qu’ils partent !! Ni au port d’Alger, ni à Sider, ni à l’usine de véhicules ils ne seront acceptés. Ils n’ont pas de place ici car ils ne feront pas une normalisation de façon détournée, ils vont nous ramener des produits d’Israël et pratiqueront la pression. Comme le système est fragilisé, on le voit à travers les décisions, ils peuvent arriver à leurs fins », a-t-elle rajouté.

Rédaction d’Algérie 360.