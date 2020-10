Le procés de l’affaire El Watan et les fils de Gaïd Salah reporté

Le procès pour diffamation intenté par les deux fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, Adel et Boumediène, contre le quotidien El Watan a été reporté au 9 novembre prochain.

Le tribunal correctionnel d’Annaba a ajourné l’audience suite à la demande de la partie plaignante, qui s’agit de l’avocat d’Adel et de Boumediène Ahmed Gaïd, affirme l’avocat du quotidien El Watan, Me Abderahmane Boutamine.

De son côté, l’avocat de la partie plaignante, Me Rachid Djeddi, a justifié ce deuxième report, à la formulation de la requête en matière de citation directe.

Pour rappel, l’affaire remonte le 31 août dernier, où un article est apparu dans le journal d’El Watan, sous le titre «Les enfants de Gaïd Salah détenteurs de nombreux biens : les détails d’une fortune à l’ombre du général », les fils du défunt Gaid Salah ont ainsi estimé que l’article était «attentatoire à leur honneur et à leur considération » et à celui de leur défunt père «en sa qualité de chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale avant son décès », et ils ont déposé une plainte pour diffamation au tribunal d’Annaba.

Rédaction d’Algérie360