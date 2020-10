Italie : Six migrants clandestins Algériens sauvés, et six autres repêchés

Six Algériens harraga ont été retrouvés morts près des côtes italiennes, et six autres ont été sauvé suite à de longues heures de nage.

Selon des sources concordantes, une patrouille d’un navire de la marine italienne a réussi à mener à bien une opération de sauvetage visant six harraga Algériens, ayant été témoins du naufrage de leur bateau et qui ont parcouru plusieurs milles marins à la nage avant d’être sauvés.

Toutefois, les mêmes sources font état de la mort de six autres harragas, ayant succombé suite au même naufrage, qui n’ont malheureusement pas survécus. Leurs corps ont été récupérés par la même patrouille, et leurs origines ont été dévoilées : il s’agit de migrants Algériens clandestins originaires des wilayas d’Annaba et de Constantine.

Par ailleurs, l’ambassade d’Algérie en Italie a indiqué, dans un communiqué rendu public, que la marine italienne avait porté secours à un bateau de migrants Algériens, portant 12 personnes à son bord. Il a également été confirmé que les corps des migrants clandestins noyés et les survivants ont été transférés à l’hôpital le plus proche en Italie.

