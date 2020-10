Enseignement supérieur : nouvelles mesures pour les inscriptions des nouveaux bacheliers  

Le directeur de la formation au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Djamel Boukazata, est revenu ce mardi sur la rentrée universitaire 2020/2021, notamment en ce qui concerne les nouveaux bacheliers.

Intervenant sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale, le responsable a fait savoir que toutes les opérations concernant les préinscriptions, les orientations et les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers se feront exceptionnellement cette année en ligne. C’est le cas d’ailleurs des journées portes ouvertes qui dureront jusqu’au 25 du mois en cours.

L’intervenant a expliqué que le nouveau dans les inscriptions pour cette année concerne les choix. Ainsi, « l’étudiant doit remplir sa fiche de vœux avec au moins six choix et un maximum de dix choix. Et dans les deux cas, la fiche doit inclure deux choix parmi les choix des cursus de licence ». « Nous demandons aux étudiants réfléchir soigneusement avant de remplir leurs fiches, et d’être réalistes et pratiques dans leurs choix », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est des orientations, M. Boukazata a affirmé qu’elles se feront en fonction du vœu du bachelier, la moyenne obtenue au baccalauréat, la circonscription géographique où réside l’étudiant et des places pédagogiques offertes par chaque établissement d’enseignement supérieur.

Rédaction d’Algerie360