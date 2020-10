Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 20 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 223 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 54829, celui des décès à 1873, alors que le total des patients guéris passe à 38346.

Voici les principaux événements de journée du mardi 20 octobre :

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en garde, ce mardi 20 octobre, les commerçants contre toute « augmentation injustifiée des prix des articles scolaires ». … lire la suite

Le groupe regroupant les chaines de télévisions Echorouk va poursuivre en justice la journaliste Hadda Hazem. … lire la suite

L’avocat et militant des droits de l’Homme, Me Mostefa Bouchachi, a réagi, ce mardi 20 octobre, à la levée de l’immunité parlementaire du président du RCD, Mohcine Belabbas. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad s’est poursuivi, dimanche dernier, à la Cour d’Alger avec les plaidoiries du représentant du Trésor public. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a enregistré, ce lundi 19 octobre, une hausse des contaminations pour le deuxième jour consécutif. … lire la suite

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a estimé, ce mardi 20 octobre, que le référendum sur la Constitution était « une étape importante » dans l’édification de l’Algérie nouvelle. … lire la suite

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a adressé, hier lundi, de nouvelles recommandations pour les pays qui font face au rebond de la pandémie du coronavirus (Covid-19). … lire la suite

223 nouveaux cas, 8 nouveaux décès et 131 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établi sur les dernières 24 heures, présenté ce mardi par le comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie. … lire la suite

Un vol programmé par Air Algérie, et opéré dans le cadre des vols de rapatriement aura lieu le jeudi 22 octobre prochain. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) a enregistré au cours des dernières 24 heures une nouvelle hausse en ce mardi 20 octobre. Le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 223 nouveaux sujets infectés. … lire la suite

Les députés de l’Assemblée populaire nationale APN ont voté ce mardi sur la levée de l’immunité parlementaire du député, Mohcine Balabbas, président et député du RCD, lors d’une session plénière tenue à huis clos. … lire la suite

Deux femmes ont été poignardées dimanche dernier devant la Tour Eiffel, à Paris, par deux femmes aux environs de 20h. … lire la suite

A … lire la suite

Le directeur de la formation au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Djamel Boukazata, est revenu ce mardi sur la rentrée universitaire 2020/2021, notamment en ce qui concerne les nouveaux bacheliers. … lire la suite

La rentrée scolaire 2020/2021 est prévue pour demain mercredi 20 octobre. Le premier ministre Abdelaziz Djerrad donnera le coup d’envoi demain depuis la wilaya de Batna. … lire la suite

La ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, a anidiqué qu’une enveloppe financière de plus de 50 milliards de dinars sera affectée au financement de projets réalisés dans les zones d’ombre dans le cadre du Projet de loi de finances « PLF-2021 ». … lire la suite

Six Algériens harraga ont été retrouvés morts près des côtes italiennes, et six autres ont été sauvé suite à de longues heures de nage. … lire la suite

Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu aujourd’hui, le 20 octobre, une séance à huis clos pour trancher sur les demandes d’activation de la procédure de levée de l’immunité parlementaire de deux députés. … lire la suite

Le tribunal de Tipaza a décidé, aujourd’hui mardi 20 octobre, le report du procès de l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh et l’ancien patron de la Police DGSN, Abdelghani Hamel au 3 novembre prochain. … lire la suite

L’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh semble être rattrapé par l’affaire de l’acquisition des bracelets électroniques. L’enquête entamée il y a quelques jours a abouti à l’inculpation de l’ancien ministre. … lire la suite

Le procès pour diffamation intenté par les deux fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, Adel et Boumediène, contre le quotidien El Watan a été reporté au 9 novembre prochain. … lire la suite

Un programme de dessertes à une fréquence de deux vols par semaine a été mis en place par la compagnie aérienne espagnole Vueling Airlines, depuis Barcelone vers Alger durant novembre. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad se poursuit à la Cour d’Alger. L’audience hier lundi a été consacrée aux plaidoiries des avocats, notamment ceux des deux anciens premiers ministres Ouyahia et Sellal. … lire la suite

Un jeune homme a été sauvagement assassiné par des inconnus dans son magasin, situé au niveau de la commune d’El Mouradia, dans la capitale. … lire la suite

Le verdict a été rendu, dimanche 18 octobre 2020, par le tribunal de Larbaâ Nath-Irathen, dans l’affaire de l’un des citoyens ayant perdu la vie suite à une erreur médicale dans la région de Larbâa Nath Irathen au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. … lire la suite

Trois individus spécialisés dans la commercialisation de drogue et de psychotropes ont été interpellés et arrêtés par la Police Judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem. … lire la suite

Selon un bilan du ministère de l’Énergie, rendu public lundi à l’occasion d’une réunion avec les directeurs des wilayas, les entreprises du secteur énergétique ont enregistré des pertes colossales à cause de l’épidémie du coronavirus. … lire la suite