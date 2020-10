Affaire de la clinique de Larbaâ-Nath-Irathen : Le tribunal a rendu son verdict

Le verdict a été rendu, dimanche 18 octobre 2020, par le tribunal de Larbaâ Nath-Irathen, dans l’affaire de l’un des citoyens ayant perdu la vie suite à une erreur médicale dans la région de Larbâa Nath Irathen au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, après débats contradictoires et du réquisitoire du procureur de la République, le tribunal a conclu à la négligence et à l’erreur médicale, le juge a donc prononcé trois ans de prison ferme contre le gérant de la clinique, trois ans de prison ferme contre B. H., médecin réanimateur (absent à l’audience et jugé par contumace), une année de prison ferme contre le docteur L. M., chirurgien, et relaxe pour trois infirmiers, le juge a également prononcé le versement de fortes amandes au titre de réparation au profit des ayants droit et de la famille du défunt.

Pour rappel, le drame a eu lieu il y a 2 ans à savoir le 24 septembre 2018, Mehrez Benane père de famille de 33 ans, est décédé suite à une erreur médicale avérée survenue dans une clinique privée de la région, de Larbâa Nath Irathen au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Laib.Ch