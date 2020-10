Viande blanche : L’ONAB lance une « opération » en vue de « casser les prix »

Face à la flambée des prix de la viande blanche à la veille de la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, l’Office national des aliments de bétail (ONAB) procèdera, à partir de ce lundi, à la commercialisation progressive de près de 48.000 tonnes de poulet stocké au niveau national.

Cette opération qui intervient en vue de casser les prix à la veille de la fête religieuse, sera lancée lundi se déroulera graduellement au niveau national, avec un prix fixé à 250 Da/kg, selon ce qu’a déclaré le directeur général de l’ONAB, Mohamed Betraoui à l’agence officielle.

« La commercialisation de ces stocks de poulet est à même de barrer la route à toute tentative de spéculation et d’augmentation des prix une semaine avant la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, une occasion marquée habituellement par la hausse de la demande sur la viande blanche », a-t-il expliqué.

Mohamed Betraoui ajoute que « cette décision a été prise après la hausse sensible enregistrée récemment dans les prix de la volaille qui ont atteint 360 Da/kg ».

Quelque 49 points de vente agréés ont été mis en place au niveau de 23 wilayas dont Alger, Blida, Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen, Mostaganem et Sidi Bel Abbès. D’autres points de vente ont été mis en place à travers les wilayas de Grand Sud dont Adrar, Illizi, Ghardaïa et El Menia, a fait savoir le même responsable. Il précise en outre que les points de vente à Alger se trouvent à Chéraga, Ain Benian, Hussein Dey et Reghaia (3 points de vente).

Merzouk.A