Un nouveau centre à Alger pour accompagner les patientes atteintes de cancer du sein

L’association El-Amel a ouvert, ce lundi 19 octobre, un nouveau centre d’accompagnement de patientes atteintes de cancer du sein.

En effet, ce nouveau centre a été ouvert à Belouizdad (Alger). Il a pour but d’accompagner les femmes atteintes du cancer du sein.

Ce nouveau centre de l’association El-Amel va se charger de l’accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein, par des traitements collectifs, psychologiques, esthétiques, de rééducation ainsi que l’alimentation saine.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture de ce nouveau centre, Mme Hamida Kettab, présidente de l’association El-Amel, a souligné l’impératif accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein, après le parachèvement du traitement médical.

Avec ce nouveau centre, l’association va accompagner les patientes par la prise en charge de l’aspect psychologique et social d’une part et une alimentation saine et la chirurgie esthétique après les brulures cutanées causées par la radiothérapie et la chute des cheveux causée par la chimiothérapie d’autre part.

