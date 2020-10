Rentrée scolaire 2020-2021 : Ouadjaout appelle à vivre avec la pandémie de Coronavirus

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjout a appelé à l’impératif de vivre avec l’épidémie de Coronavirus et de s’adapter à la situation sanitaire actuelle engendrée par les contaminations du Covid-19.

« Tout le monde doit s’adapter à la pandémie de Coronavirus, en attendant qu’elle soit éradiquée de notre pays où qu’un vaccin soit mis a la disposition des Algériens contre ce virus « , a déclaré Ouadjaout.

Le ministre a dit qu’il est nécessaire de réfléchir, de planifier et de mettre en œuvre des stratégies pour rouvrir les établissements d’enseignement, pour reprendre et assurer la continuité de l’éducation dans des meilleurs conditions.

Le Premier responsable du secteur a appelé à assurer la sécurité des élèves, des enseignants et de tous les employés et à en faire une priorité, il a également souligné aux responsables de l’éducation la nécessité de respecter strictement le protocole de prévention sanitaire et de s’engager à mettre en œuvre toutes ses mesures préventives.

Pour rappel, dimanche, au siège de son département ministériel à Mouradia, wilaya d’Alger, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouajaout, a présidé le séminaire national des directeurs de l’éducation, ce dernier s’est déroulé par visioconférence, avec la participation des 50 directeurs de l’éducation des wilayas et en présence de cadres de gestion centrale.

Le séminaire intervient deux jours avant la rentrée scolaire pour le cycle primaire de l’année scolaire 2020-2021, prévue pour le mercredi 21 octobre 2020.