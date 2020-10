Rentrée universitaire : vers la reconduction de l’enseignement à distance

En raison de la persistance de l’épidémie du coronavirus, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prévoit la reconduction, à plus vaste échelle, du système d’enseignement à distance.

C’est ce qu’a annoncé ce lundi Boualem Saïdani, en sa qualité de Directeur général des enseignements et de la formation supérieure, lors de son intervention à la chaine 3 de la Radio nationale. Il souligne également qu’en même temps que « l’introduction de ce mode d’enseignement hybride, les inscriptions des nouveaux bacheliers, va s’opérer par l’entremise de Portes ouvertes, organisées également à distance ».

L’intervenant a précisé que lors des préinscriptions, les étudiants sont appelés à faire un choix minimum parmi six filières et de dix, maximum, « de licences à caractère local ou régional ». Et c’est à l’issue du traitement de ces fiches de vœux que le ministère déterminera la moyenne minimale ouvrant l’accès à une inscription dans chaque filière.

Concernant ces filières, le même responsable cite celles à caractère national, tel que la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie. Pour ce qui est de l’orientation, elle se fera en fonction de la moyenne obtenue, par rapport au module sur lequel il a disserté, en fonction des places pédagogiques, et de la circonscription géographique où réside l’étudiant.

M. Boualem Saïdani a annoncé que la plateforme permettant aux futurs universitaires de faire leur préinscription et de déposer leur fiche de vœux sera opérationnelle à compter du 24 octobre. Pour ce qui est des portes ouvertes, elles seront accessibles en ligne, du 15 au 25 octobre.

Rédaction d’Algerie360