Le PLF 2021 prévoit une croissance économique de 3,98 % en 2021

Le nouveau projet de loi de finances (PLF 2021) prévoit une croissance économique nationale de 3,98 % en 2021.

En effet, selon l’agence officielle, qui cite l’exposé du PLF 2021 présenté, ce lundi, à la Commission des finances et du budget de l’APN, la croissance économique de l’Algérie connaitra un redressement de 3,98% en 2021.

Selon la même source, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), de 2021 à 2023, devrait s’établir à 4,0 %. Pour la croissance hors hydrocarbures, elle devrait atteindre 2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 % en 2023.

Concernant le secteur des hydrocarbures, le niveau de la croissance du volume de sa valeur ajoutée s’élèverait à 7,24 % entre 2021 et 2023.

S’agissant de l’inflation, le PLF 2021 prévoit « une légère accélération » en 2021 pour atteindre 4,5 %, en raison de la baisse de la consommation et des revenus des ménages et des sociétés, suite à l’exécution des instruments de la politique monétaire. Le taux d’inflation devrait atteindre 4,05 % en 2022 et 4,72 % en 2023.

Rédaction d’Algerie360