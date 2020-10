Une commission pour élaborer une nouvelle carte de distribution du lait en poudre

Une commission mixte chargée d’élaborer une nouvelle carte de distribution de la poudre de lait subventionnée au bénéfice des laiteries, a été crée par le ministre du Commerce, en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, c’est ce qu’a déclaré le ministre du Commerce Kamel Rezig, vendredi à El Bayadh.

En effet, le ministre du Commerce a déclaré : » La commission installée, qui est à pied d’œuvre et regroupe des cadres des ministères du Commerce et de l’Agriculture et l’Office nationale du Lait, a pour mission d’élaborer une nouvelle carte de distribution de ce produit subventionné par l’État ».

Selon le Premier responsable du secteur, » la commission consiste également à s’enquérir des difficultés, des doléances et des besoins des différentes wilayas du pays en matière de produit laitier subventionné. », affirmant toutefois que son département veille à encourager le développement de la production du lait cru, dont tirent profit les opérateurs à travers le soutien de l’Etat.

Rédaction d’Algérie360