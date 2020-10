Il y a 27 ans, le journaliste Ismaïl Yefsah lâchement assassiné

Il y a 27 ans, jour pour jour, le 18 octobre 1993, Smail Yefsah, journaliste et militant de la cause berbère, fut lâchement assassiné par un groupe terroriste devant son domicile sis à Bab Ezzouar (à l’Est d’Alger).

Issu de la génération post-indépendance, Smaïl Yefsah, né le 29 octobre 1962 à Tala Amara, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, était l’un de ses beaux et intelligents fleurons en lesquels l’Algérie libre comptait énormément, il est l’un des intellectuels assassinés lors de la décennie noire par ceux qui ont mis le pays à genoux.

À ce jour, ni le temps passé, même s’il est bien long, ni l’oubli, parce qu’imposé, n’ont réussi à faire oublier la mémoire de Smaïl Yefsah, ce talentueux journaliste toujours souriant, dynamique et ambitieux, disparu trop tôt, son nom sera ajouté à la longue liste des journalistes assassinés. Ils sont plus d’une centaine, entre journalistes et professionnels de l’information, à être tombés en martyrs, ils ont été victimes des tenants du fanatisme et de l’obscurantisme.

Ils ont payé, au prix de leur vie, le droit d’écrire et de dire, aujourd’hui, il s’agit de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à rendre possible et réelle cette ère de liberté d’expression que nous vivons aujourd’hui, paix a ton âme Ismail Yefsah.

Ch.Laib