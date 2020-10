France : Gérald Darmanin ordonnera l’expulsion de 231 étrangers radicalisés

231 étrangers, majoritairement des Algériens, ont reçu un ordre d’expulsion émanant du ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Selon plusieurs médias français, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ordonnera, ce dimanche lors d’une réunion avec les préfets de France, l’expulsion de 231 étrangers, dont des ressortissants Algériens, figurant sur le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Ainsi, Gérald Darmanin demandera aux préfets de France, lors de la même réunion, d’entamer les procédures d’expulsion de ces ressortissants étrangers, composés également de tunisiens et de marocains. Cette décision intervient quelques jours, suite à l’incident qui a valu la mort du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, vendredi 16 octobre, après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed, dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression.

Le ministre français a par ailleurs prévu d’effectuer, dimanche 25 et lundi 26 octobre, une visite en Algérie dans le but de demander aux autorités locales de récupérer leurs ressortissants radicalisés et en situation irrégulière en France, avant de se diriger vers la Tunisie pour les mêmes raisons.

Gérald Darmanin a décidé, dans le même contexte, que « le statut de réfugié ne soit plus accordé de manière automatique », remettant ainsi en question le droit d’asile. Toutefois, la question sera évoquée, ce dimanche, au Conseil de Défense à l’Élysée, une décision ayant été longtemps réclamée par la droite.

Pour rappel, Gérald Darmanin s’est déplacé la semaine dernière au Maroc afin de solliciter la coopération de Rabat au sujet de l’expulsion de neuf Marocains figurant sur le FSPRT français. Selon les médias français, 180 personnes, actuellement emprisonnées, sont concernées par la décision d’expulsion et 51 autres, en liberté, seront interpellées dans les prochaines heures.

