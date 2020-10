Trois policiers passeurs de migrants arrêtés à Tamanrasset

L’affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. En fin de semaine dernière, les agents de la DSGN de la wilaya de Tamnrasset ont interpellé trois policiers soupçonnés d’animer un réseau de passeurs de migrants clandestins.

Les policiers opéraient en collaboration avec un transporteur clandestin, instituteur de profession, et un chauffeur de taxi, tous les deux chargés d’acheminer les migrants clandestins vers la ville de Tamanrasset en contournant les itinéraires contrôlés, rapporte le quotidien francophone » Liberté ».

Les policiers seraient pointés du doigt d’avoir facilité le passage de migrants clandestins vers le village d’Amsel, sis à 30 km du chef-lieu de wilaya de Tamanrasset, contre une grande somme d’argent.

Mais, ces derniers se sont pas arrêtés là, ils ont organisé une mise en scène d’une descente policière fomentée, ils ont confisqué les biens et objets de valeur des migrants avant de les renvoyer vers leur pays d’origine, a ajouté la même source, un de ces migrants subsahariens a réussi a s’échapper, et une fois arrivé au chef-lieu de la wilaya de Tamnrasset, il s’est directement rendu au commissariat de police pour déposer une plainte.

À la suite d’une enquête préliminaire, et suite aux investigations menées par les services de sécurité de la wilaya de Tamnrassert, le réseau a été démantelé et les personnes impliquées ont été interpellées, après que les deux transporteurs arrêtés en premier, ont révélé des informations utiles aux enquêteurs, les investigations se poursuivent actuellement et pourront engendrer de nouvelles mises en examen.

Ch.Laib