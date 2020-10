Constantine : 57 employés d’Algérie poste et de la CNR devant la justice

Environs 57 fonctionnaires d’Algérie Poste et de la Caisse nationale des retraites (CNR) ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de la wilaya de Constantine, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Constantine.

Les enquêtes de la Brigade économique et financière (BEF) relevant du service de la Police judiciaire, ont révélé que les 57 personnes sont impliquées dans une affaire troublante de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, négligence ayant engendré la déperdition de deniers publics, abus de fonction et atteinte au traitement automatique des données.

Le même communiqué a précisé que, la Brigade économique et financière (BEF) a déclenché » l’enquête après une plainte de l’inspection régionale d’Algérie Poste qui a concerné, dans un premier temps, un retrait illégal opéré par un individu d’une somme d’argent à partir d’un compte courant appartenant à une personne décédée », lit-on dans le communiqué.

Ensuite, et selon le même document, au cours de l’enquête, une autre affaire a été soulevée concernant «faux et usage de faux d’un document comptable (un chèque de secours)», un autre dossier judiciaire s’est donc ouvert par les mêmes services de sécurité.

Ch.Laib