Conseil des ministres : Tebboune présidera demain la réunion périodique

Le Chef Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche le 17 octobre 2020, au siège de la Présidence de la République, la réunion périodique du Conseil des ministres, L’ordre du jour de cette réunion contient un certain nombre de dossiers liés au développement de l’agriculture industrielle dans les terres désertiques.

La réunion discutera également le projet l’importation de voitures de moins de 3 ans et l’amélioration de la vitesse du flux Internet, ainsi que la renaissance et du développement du secteur des Affaires religieuses et des Waqfs.

