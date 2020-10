Procès Ali Haddad : Quand Sellal félicite le juge pour le BAC de son fils

Les auditions des accusés et des témoins par le juge du siège à la Cour d’Alger dans le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad ont pris fin, avec une incroyable scène qui s’est produite hier mercredi 14 octobre.

En effet, un magistrat a fondu en larmes en pleine audience parce qu’il a appris la réussite de son fils aux épreuves du baccalauréat 2020, dont les résultats ont étés dévoilés hier.

La scène ne s’est pas arrêtée la, puisque l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal s’est fait encore remarquer par ses déclarations pour le moins insolite, ce dernier est intervenu depuis le banc des accusés pour féliciter le magistrat “au nom de tous les accusés”.

Pour rappel, en première instance, le tribunal de Sidi M’hamed avait prononcé le 1er juillet dernier de lourdes peines : 18 ans pour Ali Haddad, 4 à huit ans pour quatre de ses frères, 12 ans pour Sellal et Ouyahia et entre 2 et 20 ans de prison pour les anciens ministres Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Boudjemaâ Talai, Abdelkader Kadi, Abdelghani Zaâlane, Amara Benyounès, Amar Ghoul et Abdeslam Bouchouareb (en fuite)

Ch.LAIB