Explosion du gaz à El Bayadh : Huit personnes placées sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le tribunal d’El Bayadh a ordonné de placer huit personnes sous mandat de dépôt dans l’affaire de l’explosion de gaz ayant fait samedi dernier, au chef-lieu de wilaya, cinq morts et 18 blessés.

Le juge a également ordonné que d’autres personnes soient placées sous surveillance judiciaire dans l’affaire de l’explosion de gaz après les avoir entendues mercredi, notamment un conducteur d’engins, un entrepreneur et un conducteur de travaux, soulignant que les mis en cause dans cette affaire seront présentés plus tard devant le tribunal d’El Bayadh.

À noter que, les investigations et les auditions, déclenchées par la Police judiciaire de la sûreté de wilaya depuis le lancement de l’enquête dans cette affaire, ont touché une cinquantaine de personnes dont des victimes, des parties civiles, des témoins, des mis en cause et des représentants d’administrations et entreprises ayant un lien avec l’accident.

Ch.Laib