Coronavirus France : Emmanuel Macron instaure un couvre-feu dans 8 grandes villes

Le président français Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

En effet, le président français Emmanuel Macro a annoncé, lors d’une interview télévisée sur TF1 et France 2, de nouvelles mesures en vue de stopper la propagation du Coronavirus. À partir de minuit, dans la nuit du vendredi au samedi, la population des zones concernées par ces restrictions seront soumis à un cessé de circuler durant une tranche horaire, autrement dit, un couvre-feu sera instauré au niveau de l’Ile-de-France et de huit métropoles.

En outre, les zones où l’épidémie se propage sont l’Ile-de-France, Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. Ainsi, cette liste des métropoles concernées par le couvre-feu pourrait s’allonger en fonction de l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, M. Macron a estimé, pour l’heure, la durée de ces nouvelles restrictions à six semaines. Dans le cas de l’expansion de cette mesure jusqu’au 1er décembre, un vote devra être établi devant le Parlement par le gouvernement.

Toutefois, le personnel soignant, forces de l’ordre et ceux qui travaillent de nuit pourront bénéficier d’une dérogation, et les forces de l’ordre seront sollicités à être tolérants concernant les nécessités ou urgences obligeant les citoyens à quitter leurs domiciles durant les heures non-autorisées.

Une amende de 135 euros a été instauré pour les cas de non-respect des règles mises en place par le gouvernement français. « En cas de récidive, ce sera 1500 euros », a précisé Emmanuel Macron, qui a ajouté qu’il n’y aura pas de restrictions des transports publics lors du couvre-feu nocturne. Cependant, la SNCF et la RATP devront adapter le nombre de rames en circulation en fonction du taux de remplissage.

« C’est cruel, mais il faut réduire les contacts privés, les moments de relâchement et de convivialité », a confié le président français, en faisant appel au bon sens des citoyens, lesquels, entre amis, devront « essayer de ne pas être plus de six à table ou de se regrouper à plus de six ».

Rédaction d’Algérie360.