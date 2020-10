Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 15 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 193 nouvelles contaminations au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 53777, celui des décès à 1836, alors que le total des patients guéris passe à 37730.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 15 octobre :

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour veut des centrales solaires en partenariat avec des pays développés pour « gagner du temps ». … lire la suite

En visite en Algérie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s’est exprimé, ce jeudi soir, sur le dossier de la mémoire et la Révision constitutionnelle. … lire la suite

En visite en Algérie pour deux jours, le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian a été reçu, ce jeudi soir, par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce jeudi 15 octobre, une hausse des contaminations. … lire la suite

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est arrivé, ce jeudi 15 octobre, en Algérie pour une visite de travail de deux jours. … lire la suite

Les transporteurs de voyageurs de la wilaya de Béjaïa, ont décidé, ce jeudi, d’entamer une grève surprise. … lire la suite

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a annoncé, ce jeudi 15 octobre, que le taux de réussite au baccalauréat (BAC) 2020 a atteint plus de 98% dans les écoles des cadets de la nation. … lire la suite

Malgré la décision du ministère de l’Éducation nationale, de réduire la moyenne d’admission pour le Bac 2020, le taux de réussite enregistré au niveau national a été très proche de celui des sessions des années précédentes. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus en Algérie reste toujours à la hausse pour le 4e jour consécutif. Ce jeudi 15 octobre le ministère de la Santé a recensé 193 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 h. … lire la suite

L’expert épidémiologiste très connu, Pr Mohamed Belhocine, a apporté des éclaircissements dans un entretien accordé a notre confrère du journal TSA, sur plusieurs questions qui suscitent le plus d’engouement depuis des mois maintenant, notamment la réouverture des frontières fermées et la reprise des vols suspendus en Algérie, le risque d’une deuxième vague de la pandémie sûr le sol Algérien, ainsi que les recommandations, et le protocole sanitaire en prévision de la prochaine rentrée scolaire. … lire la suite

Suite à la décision de reprise de la prière du vendredi, le ministère des Affaires religieuses a tenu à préciser, ce jeudi dans un communiqué, plusieurs points en lien avec l’organisation de la prière dans les mosquées. … lire la suite

Le ministre du Commerce Kamel Rezig est revenu ce jeudi sur la nouvelle constitution, qui selon lui, « mettra fin à la corruption et la dilapidation des deniers publics », à travers l’instauration de la bonne gestion. … lire la suite

Les auditions des accusés et des témoins par le juge du siège à la Cour d’Alger dans le procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad ont pris fin, avec une incroyable scène qui s’est produite hier mercredi 14 octobre. … lire la suite

Le président français Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). … lire la suite

Lors du quatrième jour du procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, ce dernier a été auditionné par le juge à propos de plusieurs questions liées aux accusations portées à son encontre. … lire la suite

Les personnes ayant déposé une demande de visa pour la Belgique peuvent retirer leurs passeports à n’importe quel moment. … lire la suite

Le Tribunal correctionnel de Dar El Beida à Alger a rendu, aujourd’hui jeudi, le verdict dans le procès de l’activiste Fodil Boumala, indique le comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Les deux centres TLS Contact Algérie, gérant les demandes de visas pour la France ouvriront les mercredis. … lire la suite

L’ancien joueur international Djamel Menad a révélé que l’ex-sélectionneur des fennecs, Rabah Madjer envisageait de construire une équipe avec seulement des joueurs locaux et d’exclure les joueurs professionnels évoluant dans les championnats internationaux, ainsi que les binationaux. … lire la suite

Le tribunal de Sidi M’Hamed à Alger a rendu, hier mercredi, son verdict dans le procès du PDG du groupe Ennahar Anis Rahmani, dans l’affaire de diffamation qui l’oppose au groupe Echorouk. … lire la suite

Une jeune femme Algérienne vient d’être reconnue comme la première femme en France à obtenir l’accréditation CET (Certified EC-Council Instructor) … lire la suite

Le juge d’instruction près le tribunal d’El Bayadh a ordonné de placer huit personnes sous mandat de dépôt dans l’affaire de l’explosion de gaz ayant fait samedi dernier, au chef-lieu de wilaya, cinq morts et 18 blessés. … lire la suite

Le parquet près le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu hier mercredi, son réquisitoire contre 18 manifestants arrêtés lors de la manifestation du 5 octobre dernier à Alger centre. … lire la suite