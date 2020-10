Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour veut des centrales solaires en partenariat avec des pays développés pour « gagner du temps ».

S’exprimant ce jeudi lors d’une réunion sur les Points focaux des ministères sur la transition énergétique, Chitour a estimé qu’il faudrait des partenariats avec des pays avancés pour développer rapidement le domaine des énergies renouvelables en Algérie.

« Pour arriver à ce but il faut mettre en place des centrales solaires en partenariat avec des pays développées dans ce domaine tels que la Chine, les Etats-Unis et l’Allemagne et ce pour gagner du temps et passer rapidement aux énergies renouvelables », a-t-il dit.

« Un institut spécialisé dans les énergies renouvelables va être mis en place en 2021 à Sidi Abdellah (Alger) pour former des experts dans la gestion des centrales solaires (…) On commencera par une première promotion de 20 experts qui seront chargés après la fin de leur formation de gérer ces centrales qui seront construites dans le cadre de ces partenariats », a ajouté le ministre.

Selon Chitour, l’Algérie vise en 2021 une économie d’énergie électrique de l’ordre de 10%. « La réduction de 10% de la consommation énergétique équivaut à 45 millions de barils de pétrole que l’on peut laisser pour les générations futures », a-t-il relevé.

Rédaction d’Algerie360