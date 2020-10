Oscars 2021 : « Héliopolis » de Djaâfar Gacem sélectionnés pour représenter l’Algérie

Le premier long métrage du producteur Algérien Djaâfar Gacem « Héliopolis » a été sélectionné par le Comité de sélection Algérien, afin de représenter l’Algérie aux oscars 2021.

Le Comité de sélection Algérien chargé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), a en effet sélectionné le premier long métrage de Djaâfar Gacem, intitulé « Héliopolis », pour représenter l’Algérie aux oscars 2021.

Étant un film historique, racontant l’histoire d’un père et d’un fils au idées politiques assez divergentes, le long métrage « Héliopolis », tirant son nom de l’ancienne ville de Guelma, a pris 4 ans pour l’écriture, tout en s’inscrivant dans le cadre du 50e anniversaire de l’indépendance.

Durant deux heures, Héliopolis retrace le quotidien d’une famille algérienne, quelques jours avant les manifestations du 8 mai 1945. Parmi les acteurs, Mourad Oudjit, Fodil Assoul, Naceredine Djoudi, Aziz Boukrouni, ainsi que Souhila Maâlam, ont pris par de l’oeuvre de Djaâfar Gacem.

Toutefois, le règlement souligne que les longs métrages doivent être commercialisé dans leur pays d’origine, or, le film n’a pas pu se réjouir de son admission à la sélection, en vue du fait qu’il n’a été diffusé nulle part, et n’ayant participé à aucun festival étranger. En revanche, Mohamed-Lakhdar Hamina, président du Comité de sélection du représentant Algérien aux Oscars, ainsi que les membres du jury ont salué « la grande qualité technique, artistique, et thématique du film Héliopolis ».

Rédaction d’Algérie360.