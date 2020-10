L’inauguration de la grande mosquée d’Alger reportée

Le gouvernement a annoncé, ce mercredi 14 octobre, le report l’inauguration de la grande mosquée d’Alger en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

C’est lors de la réunion du gouvernement, tenue aujourd’hui sous la présidence d’Abdelaziz Djerad, que la décision du report de l’inauguration a été annoncée.

« La situation de la Pandémie du Coronavirus (COVID-19) et son évolution au niveau mondial et national, empêchent l’inauguration de Djamàa El Djazaïr en présence des autorités religieuses musulmanes des cinq continents (…) De ce fait et une fois la Pandémie passée, Monsieur le Président de la République procédera personnellement à l’inauguration en présence des invités de l’Algérie », lit-on dans le communiqué de la réunion.

Par ailleurs, le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, dans un premier temps, l’ouverture de la salle de prière de la grande mosquée d’Alger à l’occasion de la célébration du Mawlid ennabaoui echarif qui sera organisée le Mercredi prochain.

Rédaction d’Algerie360