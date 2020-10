Levée de l’immunité de Belabbas et Ouali : l’APN tranche sur date du vote

Le bureau de l’assemblée populaire nationale APN a fixé hier mardi lors de sa réunion, la séance de vote pour la levée de l’immunité parlementaire sur les deux députés Mohcine Belabbas, et Abdelkader Ouali.

Ainsi, l’assemblée tranchera le mardi 20 octobre prochain sur la question de la levée de l’immunité parlementaire du président de Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD Mohcine Belanes et le député Abdelkader Ouali, selon le Soir d’Algérie.

À noter que la levée de l’immunité de ce dernier intervient après qu’il a été demandé par la justice pour des affaires de corruption qui implique également plusieurs personnalités du clan de Bouteflika. Pour ce qui est du président du RCD, il a été demandé par la justice pour l’affaire liée au décès d’un ouvrier marocain dans une résidence privée qui était alors en chantier.

Or, Mohcine Belabes évoque pour sa part « une cabale politique contre son parti » et contre sa personne pour ses « positions politiques ». D’ailleurs, il avait refusé de se présenter devant la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’APN, lors de sa convocation le 7 octobre dernier. La commission, rappelons-le, a pris acte du refus du président du RCD de se présenter pour l’auditionner.

Pour l’autre député concerné par cette mesure, qui s’est présenté à la réunion du 7 octobre, il a tout bonnement refusé de renoncer à son immunité parlementaire.