Les pays membres de l’Union Européenne annoncent de nouvelles règles communes

De nouvelles mesures communes pour la circulation entre les pays de l’UE ont été approuvé hier, mardi 13 octobre.

Selon SchengenVisaInfo, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont adopté, mardi 13 octobre, la nouvelle proposition de coordination des mesures de restriction de voyage dans l’UE, présentée il y a plus d’un mois par la Commission européenne.

Par ailleurs, le texte de cette proposition a inclus une carde commune à code de couleur, à savoir : vert, orange, et rouge, qui sera divisée par région, en plus d’un cadre commun pour les mesures possibles concernant les voyageurs, y compris les règles relatives aux tests de dépistages du Coronavirus (Covid-19), à la quarantaine et aux formulaires de localisation des passagers.

En outre, le Conseil a approuvé que l’évaluation du risque sera effectuée sur la base du nombre de tests effectués par chaque pays pour 100.000 habitants dans la semaine précédant la date de l’évaluation.

Ainsi, les nouvelles mesures de voyage Covid-19 en UE ont stipulé que les voyageurs en provenance de zones vertes pourront voyager sans aucune restriction, tandis que ceux de la zone orange et rouge pourraient bien être obligée de se soumettre à une quarantaine, une auto-isolation, ou à un test Covid-19 avant ou après leur arrivée.

Toutefois, les états membres de l’UE sont tenus d’infirmer les autres pays concernés 48 heures avant la mise en vigueur des nouvelles mesures, et ils ne pourront pas refuser l’entrée de voyageurs provenant d’un autre pays de l’UE, sur leur territoire. En revanche, des exemptions de quarantaine pourront être requis pour les personnes exerçant des fonctions essentielles, tandis que les voyageurs devront remplir un formulaire européen unique.

Pour rappel, l’Algérie est toujours maintenue dans la liste des pays de zone rouge, c’est-à-dire, des pays à haut risque, par plusieurs pays de l’Union Européenne, selon la dernière mise a jour de la liste établie par ces pays.

Rédaction d’Algérie360.