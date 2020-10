Le PLF 2021 prévoit de nouvelles mesures douanières

Le Projet de la loi de finances (PLF) 2021 prévoit de nouvelles mesures douanières pour renforcer le commerce extérieur.

Dans ce cadre, le paiement des opérations d’importation devra s’effectuer au moyen d’un instrument de paiement dit « à terme » payable à 30 jours à compter de la date de l’expédition des marchandises, selon le projet de loi publié sur le site web officiel du ministère des Finances.

Cette mesure ne concerne pas les opérations du commerce extérieur revêtant un caractère vital pour l’économie nationale (importations des produits stratégiques, des produits alimentaires de large consommation, des produits ayant le caractère d’urgence pour l’économie nationale, des produits importés par les institutions ou administrations de l’Etat et celles importés par les entreprises publiques économiques), et dont le paiement continuera à s’effectuer selon le mode « à vue ».

Elle offre ainsi un mode de financement dont le transfert de devises correspondant ne sera fait qu’après épuisement d’un délai de « sureté financière », garantissant aux services des douanes de s’assurer de la conformité stricte des marchandises importées à l’égard des documents commerciaux, financiers et techniques.

Il s’agit de « mettre en place d’un dispositif de contrôle intervenant en amont à tout mouvement de flux financier qui sera capable de prévenir toute tentative de transfert illicite d’argent », est-il expliqué dans l’exposé des motifs accompagnant l’avant-projet de loi.

Par ailleurs, le PLF 2021 octroie l’exclusivité de création des dépôts temporaires se trouvant dans les enceintes portuaires et aéroportuaires, aux « seules entreprises nationales portuaires » ou par « les sociétés nationales de gestion aéroportuaire ».

Pour les dépôts temporaires à l’intérieur du territoire douanier, ils peuvent être créés par les entreprises nationales portuaires et aéroportuaires, les sociétés publiques dont l’activité principale est l’acconage, le magasinage, la logistique et le transport international, en partenariat avec les entreprises nationales portuaires et aéroportuaires ainsi que par les sociétés de fret aérien, de fret express et du courrier postal pour les besoins de leur activité d’expédition et d’acheminement internationaux de colis et de fret expresse.

Les modifications proposées par le PLF 2021 précisent également certaines obligations des exploitants, dont la nécessité de dédier des locaux, des espaces et des magasins spécialement conçus pour recevoir les marchandises présentant des dangers ou pouvant altérer les autres marchandises ainsi que pour le séjour des marchandises qui exigent des installations ou des conditions particulières de stockage ou de séjour telles les marchandises périssables.