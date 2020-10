La justice française « bloque » le rapatriement du corps d’un jeune algérien assassiné

La famille du jeune Rabia Hassan, assassiné le 21 septembre dernier à paris (France), est toujours bloquée par la justice française.

En effet, la famille du défunt veut rapatrier le corps de leur fils pour l’enterrer à Bordj Menaïel (Boumerdes) mais la justice Française les bloque depuis plusieurs jours.

Selon le père de la victime, le procureur général du tribunal de Bobigny (Paris) refuse de leur délivrer l’acte de décès, qui lui permettra de rapatrier son fils.

« On pensait que le plus difficile était l’organisation de son rapatriement, en raison de la suspension du transport aérien avec l’Algérie, mais finalement l’obtention du certificat de décès était encore plus dur », confie le père de la victime.

Le père du défunt a ajouté qu’après le meurtre de son fils, sa femme n’avait été informé que deux jours plus tard, et avait découvert que la police l’avait classé comme « non-identifiée ».

Pour rappel, Rabia Hassan (32 ans), père de trois enfants, a été assassiné dans la nuit du 21 septembre dans la région parisienne, avant qu’il ne soit dépossédé de tous ses papiers d’identité.

