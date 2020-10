Algérie-Mexique 2-2 : Les déclarations du sélectionneur Mexicain Tata Martino

Hier mardi, l’Algérie et le Mexique se sont quittés sur un nul deux partout (2-2). Le sélectionneur mexicain, Geraldo Martino dit Tata, s’attendait à ce type de match face à « une équipe de qualité, compacte ».

Hier mardi au stade de Cars-Jeans Stadion de La Haye aux Pays-Bas, Algérie-Mexique en amical s’est montré bon en spectacle (2-2). En conférence de presse après la rencontre, le technicien Argentin a expliqué ce qui a manqué aux mexicains, et s’est dit « satisfait » du nul arraché face aux champions d’Afrique, « Le match contre l’Algérie n’était pas un match amical, c’était semi-officiel, contrairement à notre match amical contre les Pays-Bas. » A-t-il déclaré.

Parlant de son équipe et du rendement de ses protégés, Tata Martindo a déclaré : « C’était un match intense, avec beaucoup d’attaques de chaque côté. Les deux équipes contrôlaient le match, nous en avons tiré de très bonnes conclusions, nous avons mis les moyens pour chercher le match nul et à la fin nous aurions pu gagner. C’était un bon résultat, nous avons eu une bonne circulation du ballon, je suis content de ce qu’à fait l’équipe ».

Commentant, le jeu proposé par leur adversaire du jour, et le schéma tactique de son homologue Algérien Djamel Belmadi, Tata Martino a avoué être impressionné par le niveau affiché par la sélection Algérienne, l’implication et le pressing des Fennecs à la récupération du ballon, affirmant que cette équipe joue de manière beaucoup plus intense, rappelant notamment l’implication et le pressing des Fennecs à la récupération du ballon, « J’ai été très impressionné par l’équipe nationale algérienne, le schéma tactique et l’esprit combatif des joueurs algériens, je suis ne suis pas surpris du fait que cette équipe est le champion d’Afrique, ils sont costauds ».

Pour conclure, Tata Martino s’est montré satisfait de la rencontre et des deux matches amicaux joués par son équipe face aux Pays-Bas et l’Algérie, en déclarant, « Aujourd’hui nous avons joué contre le champion d’Afrique, demain nous allons rencontrer la Corée du Sud. En quatre ans, il est bon d’affronter des rivaux aux caractéristiques différents ».

Pour rappel, les « Verts » ont fait match nul devant le « Tri » du Mexique aux Pays-Bas tout en évoluant à dix depuis la 56e minute suite à l’expulsion d’Adlene Guedioura, conservant leur invincibilité qui atteint désormais 20 rencontres.

Ch.Laib