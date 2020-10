Algérie-Mexique 2-2 : Les déclarations de Djamel Belmadi

La sélection algérienne de football réduite a 10 après l’expulsion de Guediora, a réussi à conserver sa série d’invincibilité de 20 matchs sans défaite, en arrachant le match nul face au Mexique sur le score de 2 à 2, en match amical disputé mardi au Cars-Jeans Stadion de La Haye aux Pays-Bas.

Le sélectionneur Algérien Djamel Belmadi s’est montré satisfait du rendement de son équipe après le match, face à une équipe solide qui occupe la 11 e place du classement FIFA, Belmadi a déclaré : « on a eu ce qu’on est venu chercher. On savait qu’ils allaient mettre une pression extraordinaire parce que c’est dans leur identité de jeu. Ils ont beaucoup d’automatismes car ils ont l’habitude de jouer ensemble. C’est une équipe bien rodée. Ils ont très peu d’erreurs techniques, et on a eu vraiment l’adversaire que l’on voulait. »

Évoquant l’aspect technique de la rencontre et le schéma tactique de l’équipe mexicaine, Belamadi a révélé que le Coach du Mexique Tata Martino a effectué des changements auxquels il ne s’attendait pas, mais il estime que l’équipe algérienne s’est rapidement adaptée, avec une excellente intensité de la part des joueurs, « Ils ont appliqué une organisation tactique un peu différente de ce qu’ils ont l’habitude de faire, avec une défense à trois. Cela a un peu modifié notre façon pour aller les presser. Ils nous ont fait une surprise de dernière minute car dans tous leur matches que j’ai regardés, ils ont joué avec une défense à 4. J’aime bien cette idée de s’adapter, à la mi-temps on a rectifié la manière d’aller les chercher. »

En revanche, Belmadi s’est montré non satisfait et furieux contre l’arbitrage, qui n’ont pas été au niveau de la rencontre selon lui, « On aurait aimé qu’il termine le match, la sortie de Guedioura nous pénalise. L’arbitre était très dur avec nous, je ne voulais pas parler des arbitres mais on a trop subi sur cet aspect-là. Gagner contre le Mexique aurait été bien mais bon on ne perd pas, c’est vrai seulement, prendre un but en infériorité numérique, laisse un peu des regrets. La sortie de Guedioura fausse mes calculs par rapport à ce qu’avait prévu notamment pour la fin du match », a déclaré Djamel Belmadi.

Pour conclure, Djamel Belmadi a fait les éloges de ses joueurs, affirmant que son équipe commence à atteindre un niveau supérieur, et fait désormais partie des grandes équipes, « A partir de maintenant, ce ne sera pas facile de jouer contre l’Algérie », a-t-il poursuivi avec un ton plein de confiance, insistant toutefois sur la nécessite de garder les pieds sur terre, et de se concentrer sur les prochains matches à venir pour atteindre les ambitions et les objectifs fixés, « Les joueurs ont envie de jouer une coupe du monde. Mais d’abord il faut se concentrer sur les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique.»

Ch.Laib