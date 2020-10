Marché parallèle des devises : Nouvelle hausse du taux de change de l’euro

Le taux de change de l’euro sur le marché parallèle a augmenté au cours des deux derniers jours, tandis que le dollar américain reste stable.

En effet, le taux de change de l’euro sur le marché parallèle est revenu à 200 DA pour 1 euro, au cours des deux derniers jours, tandis que le dollar américain est resté stable au niveau de 170 à 171 dinars pour un dollar américain lors de la vente. Cette stabilité a été enregistrée depuis le 29 septembre, lorsqu’il a était estimé à 168 DA à la vente, et de 170 à 171 DA à l’achat.

Par ailleurs, la plupart des autres devises, à commencer par l’euro, ont connu une hausse au niveau des marchés parallèles. La monnaie européenne a était estimée, le 29 septembre, à 196 DA pour l’achat, et 198 DA à la vente, avant l’augmentation, le 11 octobre dernier, à 198 DA et 200 DA.

En outre, les autres devises demandées sur le marché parallèle Algérien maintiennent également une stabilité depuis plus d’un mois. Ainsi, le dollar canadien vaut 122 dinars à l’achat et 126 dinars à la vente, la livre sterling, qui reste la monnaie la plus cotée sur le marché, s’échange, quant à elle, à 216 dinars à l’achat et à 220 dinars à la vente, tandis que le franc suisse est acheté à 180 dinars par les cambistes et se vend à 183 dinars.

