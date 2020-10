Football : Le CRB touché de plein fouet par le Covid-19

Le nouveau Coronavirus « Covid 19 » s’est propagé dangereusement dans l’équipe de Chabab Belouizdad, après les résultats des tests, le Coronavirus a quasiment touché 95% de la délégation partie à Mostaganem, soit 31 personnes sur les 40 personnes présentes dans le stage, rapporte Bein Sport.

Durement touché par le Covid-19, le club de Belcourt serait susceptible de compter dans ses rangs un cluster, le CRB compte à ce jour parmi ses professionnels plusieurs joueurs testés positif au coronavirus, le club suspend tous ses entraînements jusqu’à nouvel ordre, trente-neuf personnes du club, joueurs comme staff, doivent être dépistées.

La même source a fait état de la négligence et du cynisme qui ont caractérisé le comportement de la délégation du CRB à Mostaghanem, où les mesures préventives n’ont pas été respectées, y compris le port de masques à l’intérieur de l’hôtel et la distance par les joueurs et même par le personnel technique et même médical, ce qui explique dans une certaine mesure la propagation du virus au sein de l’équipe, en référence au comportement dangereux du défenseur Sofiane Bouchar, qui a refusé de respecter la quarantaine après avoir été transféré à Alger après son infection.

Pour rappel, les premiers joueurs testés positifs, sont Sayoud, Bousliou, Ghanem, Hayes, Souibaa, Samir Aïboud, et sofiane Bouchar.

