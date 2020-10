Coronavirus Algérie : « Une partie de la population est immunisée », selon Dr Derrar

L’Algérie enregistre depuis plusieurs semaines une tendance baissière des contaminations au coronavirus. Face à cette situation, certes rassurante, les spécialistes mettent en garde contre le relâchement qui pourra être fatal.

C’est le cas du Dr Fawzi Derrar, en sa qualité de virologue et directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie. Dans une déclaration rapportée par le quotidien El Watan, il estime que le relâchement pourra conduire à une situation fatale.

Assurant que le virus est pour le moment stable, il estime que « les contaminations pourraient reprendre à une vitesse supérieure, notamment dans endroits à forte concentration, comme les institutions durant les regroupements puis dans les universités et les écoles. Une étape qui pourrait être difficile à gérer ».

Pour ce qui est de la tendance baissière observée ces dernières semaines, Dr Derrar assure d’abord que « le virus n’a pas été affecté par une grande mutation. Il reste le même ». En revanche, il estime qu’il « y a une partie de la population qui est immunisée dont la majorité est constituée de jeunes ». Et c’est pour cela que « l’afflux vers les hôpitaux, est moindre… Si on procède au dépistage, on trouvera de nombreux cas positifs avec moins de cas graves », a-t-il expliqué.

Concernant la grippe saisonnière et son croisement avec l’épidémie du coronavirus, le directeur de l’IPA encore une fois évoqué la nassériste du respect strict des gestes barrières du port du masque. Selon lui, cela peut « réduire de manière considérable l’incidence de la grippe saisonnière ». Néanmoins, il souligne que « dans le cas où il y a relâchement, on peut avoir la résurgence de deux infections ».

Par ailleurs, le virologue a fait savoir que l’Institut Pasteur a effectué 210 000 tests PCR depuis l’apparition de l’épidémie jusqu’à la fin du mois de septembre dernier.

Rappelons que l’Algérie compte, au bilan officiel d’hier lundi, 53225 cas de contamination, 1809 décès et 37382 cas de guérisons. Pour ce qui est du bilan quotidien, 153 nouveaux cas,108 guérisons et 8 décès ont été enregistrés au bilan d’hier lundi 12 octobre.

Merzouk.A