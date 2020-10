Bac 2020 : le syndicat des inspecteurs critique la décision du ministère

La décision du ministère de l’Éducation nationale de réduire la moyenne d’admission au BAC 2020 à 9/20 continue de susciter la polémique. C’est le cas d’ailleurs du Syndicat des inspecteurs de l’éducation nationale SIEN.

Dans un communiqué rendu public lundi, le syndicat récemment agrée, a tenu à préciser que cette décision, est une décision « improvisée et irréfléchie », malgré les « promesses de tutelle d’élargir les consultations avec les partenaires sociaux, à travers des séances de dialogue qui visent principalement à donner un caractère participatif au conseil dans la prise de telles décisions ».

Le syndicat estime également que les justifications fournies par le ministère quant à cette décision « ont pour objectif de tromper l’opinion publique, et que c’est inadmissible de se cacher derrière l’épidémie ». Le SIEN rappelle que « les sujets des épreuves se limitaient au premier et deuxième trimestre de l’année scolaire écoulée ».

Dans la même lancée, le syndicat des inspecteurs met en garde contre la volonté de la tutelle de chercher « une paix pédagogique » au détriment de la qualité de l’école. Ils réitèrent encore une fois que « ces décisions irresponsables ne visent qu’à perpétuer et à encourager la médiocrité dans le secteur de l’éducation nationale et à conduire à une nouvelle baisse du niveau d’éducation et des préjugés ».

Rappelons que le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjaout avait annoncé le dimanche dernier que « les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20 à l’examen du Baccalauréat, session 2020, seront admis « à titre exceptionnel ».

Cette décision intervient, selon le ministre, « en application des dispositifs et mesures exceptionnelles relatives à l’organisation des examens scolaires session 2020, dans le contexte de la propagation de la pandémie de la Covid-19 ».

Merzouk.A