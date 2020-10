ASL Airlines France annonce de nouvelles dates de vols spéciaux

Deux nouvelles dates ont été ajoutées au calendrier de vols de la compagnie aérienne française « ASL Airlines France », au départ de l’Algérie.

Dans un communiqué rendu public sur le site internet de la compagnie, ASL Airlines France a annoncé la disponibilité de deux nouvelles dates ajoutées à son calendrier pour le mois d’octobre 2020, à partir de plusieurs villes algériennes vers la France.

Par ailleurs, ces « vols de retour spéciaux » sont prévus les 19 et 25 octobre 2020, et viennent s’ajouter aux vols que la compagnie compte assurer tout au long du mois d’octobre. Ainsi, les destinations prévues sont Alger – Paris Charles de Gaulle, et Alger – Lyon, prévus pour le 15, 17, 19, 22, 24, 25, 29 et 31 octobre. Les 16, 23, et 30 octobre, la compagnie opérera des dessertes au départ d’Annaba vers Paris Charles de Gaulle, tandis que Béjaïa – Paris Charles de Gaulle sera effectuée les 17, 24 et 31 octobre.

Le même communiqué a indiqué que les voyageurs pourront réserver leurs vols sur le site de la compagnie ASL Airlines, ou bien auprès de l’agence Soleil Voyages.

Rédaction d’Algérie360.