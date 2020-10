Zone d’ombre : Attar ordonne la réalisation des projets d’électrification et du gaz

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a mis l’accent, dimanche à Illizi, sur la nécessité d’accélérer la réalisation des projets d’électrification et d’approvisionnement en gaz naturel dans les zones d’ombre.

Lors de la troisième et ultime journée de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, Attar a déclaré, » « Il appartient d’hâter la concrétisation de tous les projets de raccordement aux réseaux d’électrification et de gaz naturel, notamment au profit des zones d’ombre, en tant que leviers de développement et d’amélioration du cadre de vie du citoyen »

À cet égard, le Ministre a affirmé que son département a recensé, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, plus de 8.000 zones d’ombre à échelle nationale, en quête d’alimentation en électricité et gaz.